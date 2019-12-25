Опрос показал, за кого россияне проголосовали бы на выборах в Госдуму

Согласно результатам исследования, около трети опрошенных (29%) отдали бы свои голоса партии "Единая Россия", 9% респондентов проголосовали бы за КПРФ, 8% - за ЛДПР. Партиям "Коммунисты России" и "Справедливая Россия" отдали предпочтение по 3% опрошенных. Кроме того, 24% заявили, что не стали бы голосовать, 10% не знают, какую партию выбрать. Еще 5% испортили или унесли бы бюллетень.