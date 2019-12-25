Опрос показал, за кого россияне проголосовали бы на выборах в Госдуму

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Четверть (24%) россиян не стали бы голосовать на выборах в Госдуму, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, следует из данных опроса, опубликованного на сайте "Левада-центра".
Согласно результатам исследования, около трети опрошенных (29%) отдали бы свои голоса партии "Единая Россия", 9% респондентов проголосовали бы за КПРФ, 8% - за ЛДПР. Партиям "Коммунисты России" и "Справедливая Россия" отдали предпочтение по 3% опрошенных. Кроме того, 24% заявили, что не стали бы голосовать, 10% не знают, какую партию выбрать. Еще 5% испортили или унесли бы бюллетень.
Среди тех, кто готов голосовать и уже определился с выбором партии, наиболее популярными оказались "Единая Россия" (47%), КПРФ (14%) и ЛДПР (13%).
Опрос проведен 12-18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось дома у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.