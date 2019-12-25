Минэнерго определило требования к стендам по "обкатке" газовых турбин

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ определило требования для площадок электростанций, которые могут быть использованы в качестве испытательных стендов для "обкатки" газовых турбин средней и большой мощности, следует из материалов ведомства.

Для того, чтобы использовать площадку в качестве испытательного стенда, должны быть соблюдены четыре условия. Заявленная мощность, которую планируется использовать в качестве испытательного стенда, не должна превышать максимальную установленную мощность самой станции. Пропускная способность линий электропередачи, трансформаторов и распределительных устройств должна обеспечивать выдачу всей располагаемой мощности.

При этом местные власти поселений или городских округов, где расположена станция, должны будут подтвердить, что нет рисков нарушения теплоснабжения населения. Газораспределительная компания должна будет подтвердить, что нет необходимости модернизировать газотранспортную сеть для обеспечения работы стенда.

При этом Минэнерго РФ опубликовало перечень электростанций, которые потенциально могут выступить испытательным стендом. Речь идет о газовых электростанциях, где выведены или будут выведены 60 МВт и более мощностей. Также на таких станциях может быть оборудование такой же мощности, которое выработало уже парковый ресурс. Так, в этот список вошли станции "Интер РАО", "Татэнерго", "Мосэнерго", ОГК-2, "Энел России", "Юнипро", "Т Плюс", "Квадры", ТГК-2, "Фортума".