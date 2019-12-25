В Мурманской области врача осудили за смерть пациента

МУРМАНСК, 25 дек – РИА Новости. Суд в Мурманской области приговорил врача-хирурга из Снежногорска к 2,5 годам ограничения свободы из-за смерти пациента, скончавшегося от передозировки анестетика лидокаина, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Следователи установили, что 25 апреля 2018 года в одно из медицинских учреждений города обратился молодой человек 2002 года рождения. В результате осмотра пациенту был поставлен предварительный диагноз "спонтанный правосторонний пневмоторакс", который является угрожающим жизни состоянием.
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Врачи приняли решение о лечении пациента в хирургическом отделении медицинского учреждения, которое должна была осуществлять подсудимая.
"При проведении медицинской манипуляции, направленной на дренирование плевральной полости, врач допустила передозировку анестезирующего вещества лидокаина. Допущенное врачом нарушение вызвало у пациента развитие сердечно-сосудистой недостаточности и наступление клинической смерти. Третьего мая 2018 года несовершеннолетний потерпевший скончался", - говорится в сообщении.
В отношении врача возбудили дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Комплексные судебные медэкспертизы установили причинно-следственную связь между действиями врача и смертью пациента.
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком два года шесть месяцев с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок два года шесть месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу", - отметили в ведомстве.