Россия примет участие в третьем импортном ЭКСПО в Шанхае в 2020 году

По словам старшего вице-президента "Российского экспортного центра" Игоря Жука, подготовка российской экспозиции для Шанхайского импортного ЭКСПО-2020 уже началась. "Мы, безусловно, хотели бы, чтобы как можно больше предприятий участвовало в выставке. Нам хотелось бы, чтобы расширение участников было связано не только с агропромышленным комплексом, но и чтобы были представлены другие наши отрасли промышленности, это могут быть также туристические, образовательные услуги", – отметил он.