Россия примет участие в третьем импортном ЭКСПО в Шанхае в 2020 году

МОСКВА, 25 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай придает большое значение участию России в импортном ЭКСПО и будет рад видеть еще больше российских компаний на следующей выставке, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая на презентации III Китайского международного импортного ЭКСПО, которое пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября 2020 года.
Инициатива проведения в Шанхае импортного ЭКСПО была выдвинута лично председателем КНР Си Цзиньпином. Это первая в мире выставка государственного масштаба, специализирующаяся на импорте, и привлекшая к себе столь широкое внимание мировой общественности.К слову, ЭКСПО успешно проводилось уже дважды, и привлекло более 8000 компаний и почти один миллион профессиональных покупателей. Были заключены предварительные сделки на сумму 129 миллиардов долларов. Оба раза Россия принимала участие в мероприятии в качестве почетного гостя. В этом году в состав российской делегации вошли около 400 человек, свою продукцию представили более 70 компаний, в их числе – более 40 предприятий-производителей продуктов питания и сельхозпродукции.
По словам старшего вице-президента "Российского экспортного центра" Игоря Жука, подготовка российской экспозиции для Шанхайского импортного ЭКСПО-2020 уже началась. "Мы, безусловно, хотели бы, чтобы как можно больше предприятий участвовало в выставке. Нам хотелось бы, чтобы расширение участников было связано не только с агропромышленным комплексом, но и чтобы были представлены другие наши отрасли промышленности, это могут быть также туристические, образовательные услуги", – отметил он.