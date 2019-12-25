Режим ЧС не вводился после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края не вводился, заявили журналистам в региональном главке МЧС.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что после инцидента на территории края был введен режим ЧС.
"Режим ЧС в крае не вводился", - сказал представитель главка.
На месте работает оперативная группа Эвенкийского пожарно-спасательного гарнизона. Всего привлечено 40 человек и шесть единиц техники. В главном управлении МЧС России по Красноярскому краю объявлен сбор оперативного штаба
В среду вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. По данным регионального минздрава, в результате инцидента пострадали шесть человек. СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта. На борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и 3 члена экипажа.