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Режим ЧС не вводился после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае
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РИА Новости

Режим ЧС не вводился после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

11:17 25.12.2019
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© Фото : МЧС РоссииВертолет Ми-8 после жесткой посадки в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 после жесткой посадки в Красноярском крае
© Фото : МЧС России
Вертолет Ми-8 после жесткой посадки в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края не вводился, заявили журналистам в региональном главке МЧС.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что после инцидента на территории края был введен режим ЧС.
"Режим ЧС в крае не вводился", - сказал представитель главка.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
10:14
Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести
На месте работает оперативная группа Эвенкийского пожарно-спасательного гарнизона. Всего привлечено 40 человек и шесть единиц техники. В главном управлении МЧС России по Красноярскому краю объявлен сбор оперативного штаба
В среду вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. По данным регионального минздрава, в результате инцидента пострадали шесть человек. СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта. На борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и 3 члена экипажа.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
10:54
СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае
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Жесткая посадка Ми-8 в Красноярском краеМи-8Следственный комитет РФМЧС РФКрасноярский крайЭвенкийский районПроисшествия
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