Режим ЧС не вводился после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

На месте работает оперативная группа Эвенкийского пожарно-спасательного гарнизона. Всего привлечено 40 человек и шесть единиц техники. В главном управлении МЧС России по Красноярскому краю объявлен сбор оперативного штаба

В среду вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. По данным регионального минздрава, в результате инцидента пострадали шесть человек. СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта. На борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и 3 члена экипажа.