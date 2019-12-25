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Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция
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РИА Новости
Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит предновогоднюю встречу с членами правительства. На совещании планируют подвести итоги работы в 2019 году и обсудить планы на 2020-й.
2019-12-25T14:01+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=94062323&type=mp4
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Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция

14:01 25.12.2019
309
Владимир Путин проводит предновогоднюю встречу с членами правительства. На совещании планируют подвести итоги работы в 2019 году и обсудить планы на 2020-й.
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Правительство РФВладимир ПутинПолитика
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