Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T11:10+0300
https://ria.ru/20191225/1562817051.html
В Госдуме объяснили инициативу о создании "новогоднего капитала"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3e0cc4776412cbc3322db713fba07221.jpg
РИА Новости

В Госдуме объяснили инициативу о создании "новогоднего капитала"

11:10 25.12.2019
13339
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, предложивший рассмотреть возможность создания "новогоднего капитала" для пенсионеров, прояснил детали инициативы.
Парламентарий отметил, что в случае одобрения выплаты, предписаний о том, на что именно пенсионеры должны потратить полученные средства, не предполагается.
"На что угодно, это же все связано с праздниками. Может купить себе одежду, подарок на Новый год, накрыть стол для знакомых и друзей", — пояснил Чернышов в комментарии Ura.ru.
По его словам, выплата должна стать своеобразным подарком для пенсионеров к праздникам.
Ранее Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с предложением ввести "новогодний капитал" для одиноких пенсионеров и привязать его к средней сумме пенсии в регионах.
Календарь
26 ноября, 20:05
В Госдуме предложили оптимизировать график новогодних каникул
791300211
Обсудить 2
Борис Чернышов (депутат)Госдума РФМаксим ТопилинОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд получил письмо о "новогоднем капитале"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Автомобиль скорой помощи
В Венгрии погибла российская пианистка
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Американские военные во время учений
Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию
Церемония вывода АПЛ Новосибирск из эллинга АО ПО Севмаш
Первую серийную атомную подлодку проекта "Ясень-М" спустили на воду
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Полиция
В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку
Логотип РЖД
ФАС по жалобе РЖД возбудила дело против сайта покупки билетов
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Дмитрий Белик, Сергей Аксёнов и Михаил Развозжаев на перроне вокзала в Севастополе, куда прибыл поезд Таврия. 25 декабря 2019
Главы Крыма и Севастополя назвали поездку в поезде "Таврия" комфортной
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила результаты оптимизации здравоохранения в регионах
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
Лента новостейМолния