В Госдуме объяснили инициативу о создании "новогоднего капитала"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, предложивший рассмотреть возможность создания "новогоднего капитала" для пенсионеров, прояснил детали инициативы.
Парламентарий отметил, что в случае одобрения выплаты, предписаний о том, на что именно пенсионеры должны потратить полученные средства, не предполагается.
"На что угодно, это же все связано с праздниками. Может купить себе одежду, подарок на Новый год, накрыть стол для знакомых и друзей", — пояснил Чернышов в комментарии Ura.ru.
По его словам, выплата должна стать своеобразным подарком для пенсионеров к праздникам.
Ранее Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с предложением ввести "новогодний капитал" для одиноких пенсионеров и привязать его к средней сумме пенсии в регионах.
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