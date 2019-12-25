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Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег
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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег

11:10 25.12.2019 (обновлено: 11:13 25.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМанежна площадь в Москве
Манежна площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Манежна площадь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Небольшой снег выпадет в Москве в конце недели, сообщила РИА Новости ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В пятницу, субботу и воскресенье погода облачная, атмосферное давление у нас будет понижаться; местами не исключены осадки, преимущественно это будет всё-таки снежок. Ляжет ли он на землю – пока сказать сложно, пока ещё земля довольно тёплая", — сказала Позднякова.
По ее словам, в среду и в четверг существенных осадков не ожидается.
"Температура воздуха в ночные часы – около 0 градусов, дневная температура сегодня – где-то плюс 2 – плюс 3 градуса, завтра – чуть попрохладнее: от 0 до плюс 2 градусов", — добавила ведущий специалист московского метеобюро.
Она также сообщила, что температура воздуха в ночные часы в пятницу составит около 0 градусов, а дневная будет слабо положительной, в субботу и воскресенье в ночные часы будет преобладать отрицательная температура, в воскресенье – порядка минус 1 - минус 3 градусов.
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"Дневная температура в центре города останется положительной, около плюс 1 градуса; на большей же части территории Москвы она будет около 0 либо слабо отрицательной. И это как раз даёт нам надежду на то, что тот снежок, который у нас выпадет, у нас всё-таки задержится на траве. Может быть, будет сформирован такой снежный покров", — сказала Позднякова.
Что касается погоды в новогоднюю ночь, ведущий специалист метеобюро отметила, что температура воздуха будет "существенно теплее, чем мы того хотели".
"Морозов до минус 7 – минус 10 градусов мы точно не ждём, а каковы будут реальная температура и характер осадков, мы расскажем в начале следующей недели", — сказала Позднякова.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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