Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Небольшой снег выпадет в Небольшой снег выпадет в Москве в конце недели, сообщила РИА Новости ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

"В пятницу, субботу и воскресенье погода облачная, атмосферное давление у нас будет понижаться; местами не исключены осадки, преимущественно это будет всё-таки снежок. Ляжет ли он на землю – пока сказать сложно, пока ещё земля довольно тёплая", — сказала Позднякова.

По ее словам, в среду и в четверг существенных осадков не ожидается.

"Температура воздуха в ночные часы – около 0 градусов, дневная температура сегодня – где-то плюс 2 – плюс 3 градуса, завтра – чуть попрохладнее: от 0 до плюс 2 градусов", — добавила ведущий специалист московского метеобюро.

Она также сообщила, что температура воздуха в ночные часы в пятницу составит около 0 градусов, а дневная будет слабо положительной, в субботу и воскресенье в ночные часы будет преобладать отрицательная температура, в воскресенье – порядка минус 1 - минус 3 градусов.

"Дневная температура в центре города останется положительной, около плюс 1 градуса; на большей же части территории Москвы она будет около 0 либо слабо отрицательной. И это как раз даёт нам надежду на то, что тот снежок, который у нас выпадет, у нас всё-таки задержится на траве. Может быть, будет сформирован такой снежный покров", — сказала Позднякова.

Что касается погоды в новогоднюю ночь, ведущий специалист метеобюро отметила, что температура воздуха будет "существенно теплее, чем мы того хотели".