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Культура
2019-12-25T11:55+0300
https://ria.ru/20191225/1562816968.html
Умерла автор главной песни из сериала "Друзья"
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РИА Новости

Умерла автор главной песни из сериала "Друзья"

11:55 25.12.2019
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© AFP 2019 / Getty Images for Songwriters Hall Of Fame /Noam GalaiАвтор песен Allee Willis
Автор песен Allee Willis
© AFP 2019 / Getty Images for Songwriters Hall Of Fame /Noam Galai
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Режиссер и автор песен Алли Уиллис, написавшая главную тему к комедийному сериалу "Друзья", умерла в возрасте 72 лет во вторник вечером, сообщает Variety.
Источник рассказал изданию, что причиной смерти стала остановка сердца.
Алли Уиллис была двукратным лауреатом премии "Грэмми" за работу над музыкой к мюзиклу "Цветы лиловые полей" и фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мерфи.
Но наибольшую известность она получила за написание заглавной темы к сериалу "Друзья".
Первоначально композиция “I’ll be there for you” длилась минуту, пока музыканты из группы The Rembrandts не расширили ее до полной версии.
Алли Уиллис сотрудничала с коллективом Earth, Wind & Fire, с которыми выпустила такие хиты, как "September", "Boogie wonderland", "In the stone" и другие.
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КультураАлли УиллисМузыкаНовости культуры
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