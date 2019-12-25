Главы Крыма и Севастополя назвали поездку в поезде "Таврия" комфортной

Дмитрий Белик, Сергей Аксёнов и Михаил Развозжаев на перроне вокзала в Севастополе, куда прибыл поезд "Таврия". 25 декабря 2019

Дмитрий Белик, Сергей Аксёнов и Михаил Развозжаев на перроне вокзала в Севастополе, куда прибыл поезд "Таврия". 25 декабря 2019

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов назвали комфортной совершенную ими поездку из Симферополя в поезде №7, который отправился в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь и первым пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Ранним утром поезд встретили в Симферополе, где в него зашли для поездки к конечной станции маршрута Аксенов и Развожаев.

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"Замечательная история. Мы с Сергеем Аксеновым (глава Крыма) и Зариной Догузовой (глава Ростуризма) проехали в поезде… Впечатления самые замечательные, поезд комфортабельный, железнодорожное сообщение восстановлено", - сказал журналистам по прибытии поезда на вокзал Севастополь Развожаев.

"Эпохальное событие, историческое и для Крыма, и для Севастополя. Это прорывной момент, новое окно возможностей. Всех поздравляем", - отметил Аксенов.

Они отметили, что с открытием железнодорожного сообщения поток туристов в Крым и Севастополь увеличится.