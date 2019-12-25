Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T12:21+0300
https://ria.ru/20191225/1562816652.html
Главы Крыма и Севастополя назвали поездку в поезде "Таврия" комфортной
https://cdn21.img.ria.ru/images/156282/27/1562822721_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_454867a61d261f1d1866388007d4852d.jpg
РИА Новости

Главы Крыма и Севастополя назвали поездку в поезде "Таврия" комфортной

11:01 25.12.2019 (обновлено: 12:21 25.12.2019)
3720
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДмитрий Белик, Сергей Аксёнов и Михаил Развозжаев на перроне вокзала в Севастополе, куда прибыл поезд "Таврия". 25 декабря 2019
Дмитрий Белик, Сергей Аксёнов и Михаил Развозжаев на перроне вокзала в Севастополе, куда прибыл поезд Таврия. 25 декабря 2019
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Дмитрий Белик, Сергей Аксёнов и Михаил Развозжаев на перроне вокзала в Севастополе, куда прибыл поезд "Таврия". 25 декабря 2019
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов назвали комфортной совершенную ими поездку из Симферополя в поезде №7, который отправился в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь и первым пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Ранним утром поезд встретили в Симферополе, где в него зашли для поездки к конечной станции маршрута Аксенов и Развожаев.
"Замечательная история. Мы с Сергеем Аксеновым (глава Крыма) и Зариной Догузовой (глава Ростуризма) проехали в поезде… Впечатления самые замечательные, поезд комфортабельный, железнодорожное сообщение восстановлено", - сказал журналистам по прибытии поезда на вокзал Севастополь Развожаев.
"Эпохальное событие, историческое и для Крыма, и для Севастополя. Это прорывной момент, новое окно возможностей. Всех поздравляем", - отметил Аксенов.
Они отметили, что с открытием железнодорожного сообщения поток туристов в Крым и Севастополь увеличится.
За время следования (более 43 часов) поезд №7 "Таврия" с вагонами купе и плацкарт преодолел 2741 километр. Время в пути составило 43,5 часа. На пути к Севастополю от Симферополя поезд проехал через шесть тоннелей и два высоких моста в районе Инкермана и средневековую крепость Каламита.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Севастополь
09:26
Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь
6903001
Обсудить 2
Крымский мостМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)КрымОбщество
Рекомендуем
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Севастополь
Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь
Полиция
В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку
Церемония вывода АПЛ Новосибирск из эллинга АО ПО Севмаш
Первую серийную атомную подлодку проекта "Ясень-М" спустили на воду
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Логотип РЖД
ФАС по жалобе РЖД возбудила дело против сайта покупки билетов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями
Выдача пенсии
В Госдуме объяснили инициативу о создании "новогоднего капитала"
Американские военные во время учений
Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Пилот севшего в поле A321 рассказал, как изменилась его жизнь
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
Лента новостейМолния