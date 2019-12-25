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Повторное голосование в Узбекистане пройдет 5 января в 25 округах
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РИА Новости

Повторное голосование в Узбекистане пройдет 5 января в 25 округах

10:59 25.12.2019
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© Depositphotos / weissdergeierТашкент
Ташкент
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 25 дек ─ РИА Новости. Повторное голосование в 25 избирательных округах на выборах депутатов законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана пройдет 5 января 2020 года, сообщил в среду заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Махмуд Истамов.
В Узбекистане 22 декабря состоялись очередные парламентские выборы. Явка избирателей составила 68,7%, или 18,4 миллиона человек. В ЦИК заявляли, что выборы были признаны состоявшимися в 128 из 150 избирательных округов, еще в 22 округах ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов. Согласно Избирательному кодексу Узбекистана, избранным считается кандидат, за которого проголосовали 50% плюс один голос.
"Рассмотрев оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий об определении результатов выборов по округу, был выявлен ряд арифметических ошибок при подсчете. ЦИК установил, что в 25 избирательных округах ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов. Повторное голосование состоится 5 января", - сказал Истамов в ходе заседания Центризбиркома.
В соответствии с Избирательным кодексом, избранным на повторном голосовании будет считаться кандидат, получивший простое большинство голосов.
Ташкент
22 декабря, 01:16
Процедура выборов в парламент Узбекистана
Пять политических партий, официально зарегистрированных и действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана - в ходе выборов должны были распределить 150 мест, на которые претендовали 744 кандидата. По предварительным данным, лидирует УзЛиДеП: на данный момент в парламент прошли 42 кандидата от этой партии.
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