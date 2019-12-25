Повторное голосование в Узбекистане пройдет 5 января в 25 округах

ТАШКЕНТ, 25 дек ─ РИА Новости. Повторное голосование в 25 избирательных округах на выборах депутатов законодательной (нижней) палаты парламента Повторное голосование в 25 избирательных округах на выборах депутатов законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана пройдет 5 января 2020 года, сообщил в среду заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Махмуд Истамов.

В Узбекистане 22 декабря состоялись очередные парламентские выборы. Явка избирателей составила 68,7%, или 18,4 миллиона человек. В ЦИК заявляли, что выборы были признаны состоявшимися в 128 из 150 избирательных округов, еще в 22 округах ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов. Согласно Избирательному кодексу Узбекистана, избранным считается кандидат, за которого проголосовали 50% плюс один голос.

"Рассмотрев оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий об определении результатов выборов по округу, был выявлен ряд арифметических ошибок при подсчете. ЦИК установил, что в 25 избирательных округах ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов. Повторное голосование состоится 5 января", - сказал Истамов в ходе заседания Центризбиркома.

В соответствии с Избирательным кодексом, избранным на повторном голосовании будет считаться кандидат, получивший простое большинство голосов.