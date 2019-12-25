Первую серийную атомную подлодку проекта "Ясень-М" спустили на воду

© Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш" Церемония вывода АПЛ "Новосибирск" из эллинга АО "ПО "Севмаш"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду на предприятии "Севмаш" в Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске , сообщило Минобороны

Как отметил главком ВМФ адмирал Николай Евменов, экипаж подлодки прошел подготовку в учебном центре "и готов осваивать новейшую технику и вооружение".

"Новосибирск" планируют передать флоту в 2020 году. Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что в проекте "Ясень-М" выявили ряд конструктивных недостатков, в частности связанных с системой управления. Для устранения замечаний к первой лодке проекта "Казань" потребовалось еще четыре-пять выходов в море. Поставка этой АПЛ в ВМФ состоится также в следующем году.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань" и "Новосибирск" имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения — 520 метров, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. В экипаж входят 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, а также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".