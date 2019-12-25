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Первую серийную атомную подлодку проекта "Ясень-М" спустили на воду
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РИА Новости

Первую серийную атомную подлодку проекта "Ясень-М" спустили на воду

10:57 25.12.2019 (обновлено: 11:49 25.12.2019)
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© Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"Церемония вывода АПЛ "Новосибирск" из эллинга АО "ПО "Севмаш"
Церемония вывода АПЛ Новосибирск из эллинга АО ПО Севмаш
© Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первую серийную атомную подлодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, сообщило Минобороны.
Как отметил главком ВМФ адмирал Николай Евменов, экипаж подлодки прошел подготовку в учебном центре "и готов осваивать новейшую технику и вооружение".
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"Новосибирск" планируют передать флоту в 2020 году. Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что в проекте "Ясень-М" выявили ряд конструктивных недостатков, в частности связанных с системой управления. Для устранения замечаний к первой лодке проекта "Казань" потребовалось еще четыре-пять выходов в море. Поставка этой АПЛ в ВМФ состоится также в следующем году.
Многоцелевые атомные субмарины "Казань" и "Новосибирск" имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения — 520 метров, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. В экипаж входят 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, а также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
По сравнению с проектом 885 изменения коснулись элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СеверодвинскРоссияБезопасность
Популярные комментарии
А для чего они нужны то??? Грош цена всему этому! Если российская олимпийская сборная будет выпускать без гимна и без флага!
25 декабря, 11:13
ИДИван Дулин
9100082
Пусть лучше олимпийская сборная будет без флага(мы то знаем что они наши).А вот если страна окажется без флага то мало не покажется.
25 декабря, 11:21
Максим Егорыч
7400003
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