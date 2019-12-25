СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Предварительно установлено, что 25 декабря около 12 часов местного времени при взлете с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района Красноярского края произошло грубое приземление вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании "КрасАвиа", после попадания в снежный вихрь", - говорится в сообщении.