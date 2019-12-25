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СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае
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РИА Новости

СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

10:54 25.12.2019 (обновлено: 11:21 25.12.2019)
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© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. По данным регионального минздрава, в результате инцидента пострадали шесть человек.
Вертолет Ми-8
Дополняется
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Предварительно установлено, что 25 декабря около 12 часов местного времени при взлете с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района Красноярского края произошло грубое приземление вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании "КрасАвиа", после попадания в снежный вихрь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и 3 члена экипажа. На данный момент устанавливается точное количество пострадавших и степень вреда, причиненного воздушному судну.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
10:14
Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести
020722
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Жесткая посадка Ми-8 в Красноярском краеМи-8Следственный комитет РФМЧС РФКрасАвиаКрасноярский крайЭвенкийский районРоссияПроисшествия
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