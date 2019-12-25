СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. По данным регионального минздрава, в результате инцидента пострадали шесть человек.
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Предварительно установлено, что 25 декабря около 12 часов местного времени при взлете с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района Красноярского края произошло грубое приземление вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании "КрасАвиа", после попадания в снежный вихрь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и 3 члена экипажа. На данный момент устанавливается точное количество пострадавших и степень вреда, причиненного воздушному судну.