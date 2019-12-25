Полиция проверит заявления жителя Омска о подброшенных ему наркотиках

НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Начальник УМВД по Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию подозреваемого в распространении наркотиков жителя Омска о том, что зелье ему якобы подбросили сотрудники Росгвардии, сообщил РИА Новости в среду представитель главка.

Житель Омска Дмитрий Федоров ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что 15 декабря на улице его остановили двое сотрудников Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков, в ходе обыска подбросили несколько свертков с неизвестным веществом, а затем доставили в отдел полиции, где сутки не разрешали позвонить близким и адвокату.

"В отношении данного гражданина 16 декабря возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Ведется следствие, у которого есть все основания подозревать в причастности данного гражданина к противоправным действиям", - сообщил собеседник агентства.

Представитель главка отметил, что по поручению начальника УМВД информация о якобы совершенных в отношении подозреваемого незаконных действиях "будет дополнительно проверена".

В свою очередь, представитель управления Росгвардии по Омской области сообщил РИА Новости, что по факту размещения Федоровым в социальных сетях заявления о якобы подброшенных ему наркотиках в управлении также проводится проверка.