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Полиция проверит заявления жителя Омска о подброшенных ему наркотиках
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РИА Новости

Полиция проверит заявления жителя Омска о подброшенных ему наркотиках

10:49 25.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию подозреваемого в распространении наркотиков жителя Омска о том, что зелье ему якобы подбросили сотрудники Росгвардии, сообщил РИА Новости в среду представитель главка.
Житель Омска Дмитрий Федоров ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что 15 декабря на улице его остановили двое сотрудников Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков, в ходе обыска подбросили несколько свертков с неизвестным веществом, а затем доставили в отдел полиции, где сутки не разрешали позвонить близким и адвокату.
"В отношении данного гражданина 16 декабря возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Ведется следствие, у которого есть все основания подозревать в причастности данного гражданина к противоправным действиям", - сообщил собеседник агентства.
Представитель главка отметил, что по поручению начальника УМВД информация о якобы совершенных в отношении подозреваемого незаконных действиях "будет дополнительно проверена".
В свою очередь, представитель управления Росгвардии по Омской области сообщил РИА Новости, что по факту размещения Федоровым в социальных сетях заявления о якобы подброшенных ему наркотиках в управлении также проводится проверка.
"Сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, схожий по приметам с лицом, разыскиваемым за совершение грабежа. При обращении к нему сотрудников… гражданин начал заметно нервничать. Сотрудники группы задержания усилили бдительность и вызвали на место задержания сотрудников территориального отдела полиции… В присутствии понятых сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты пять полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом неопределенного цвета. Задержанный пояснил, что изъятое вещество является наркотическим средством "соль", а сам он является курьером-раскладчиком интернет магазина", - рассказали в управлении Росгвардии об обстоятельствах задержания омича.
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