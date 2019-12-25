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Президент Киргизии заявил, что ему небезразлична судьба Атамбаева
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РИА Новости

Президент Киргизии заявил, что ему небезразлична судьба Атамбаева

10:47 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 25 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в среду на пресс-конференции по итогам 2019 года заверил журналистов, что ему небезразлична судьба бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. Впоследствии специальная госкомиссия возложила всю ответственность за произошедшее на Атамбаева.
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"Мне небезразлична его судьба, мы были соратниками. Были вместе в самые трудные годы для нашей страны, в 2005 и 2010 годах (годы мартовской и апрельской революций - ред.). Мы вместе боролись со всеми режимами, которые не воспринимал наш народ", - заявил Жээнбеков.
По словам президента, в его адрес было множество нападок со стороны предшественника, но он на них никогда не отвечал. "Для меня важнее единство страны. Были попытки расколоть наше общество, были призывы к изменению конституционного строя. Он (Атамбаев - ред.) привел и меня, и себя, и государство в тупик", - заявил киргизский лидер.
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 декабря 2017
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Президент отметил, что раньше они могли решить свои вопросы с Атамбаевым вдвоем и лично, но теперь, после массовых беспорядков во время спецоперации по задержанию экс-главы государства, "все вопросы должны решаться по закону". "Вы выводы парламента видели, я не могу ничего убавить и добавить. Мне нелегко видеть это. Но я должен защищать интересы общества, а не одного человека", - сказал Жээнбеков.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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