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Четвертый самолет МС-21-300 совершил первый полет
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РИА Новости

Четвертый самолет МС-21-300 совершил первый полет

10:44 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Четвертый самолет МС-21-300 в среду присоединился к программе летных испытаний, сообщила пресс-служба корпорации "Иркут".
"Двадцать пятого декабря 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода-филиала ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) состоялся первый полет четвертого самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний", — говорится в сообщении.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
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Продолжительность полета составила 1 час 40 минут, он проходил на высоте порядка 3 тысяч метров со скоростью около 500 км/час. Отмечается, что при постройке машины учтены результаты летных и наземных испытаний первых опытных самолетов МС-21-300.

"МС-21 должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения: в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире – порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа. При этом по своим летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний", - прокомментировал председатель совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Анатолий Сердюков.

"Воздушное судно создается при участии широкой кооперации предприятий "Ростеха". В частности, холдинги госкорпорации производят более 50% всей авионики авиалайнера, обеспечивают поставки титановых и композитных изделий", — добавил он.
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По его словам, ОАК является поставщиком двигателей ПД-14 для нового самолета, летные испытания которого запланированы на 2020 год.
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства – на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
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РостехОбъединенная авиастроительная корпорацияИркут (корпорация)Анатолий СердюковРоссияТехнологии
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