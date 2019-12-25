Четвертый самолет МС-21-300 совершил первый полет

"МС-21 должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения: в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире – порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа. При этом по своим летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний", - прокомментировал председатель совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Анатолий Сердюков.