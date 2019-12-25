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Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы
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РИА Новости

Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы

10:43 25.12.2019 (обновлено: 11:47 25.12.2019)
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© Фото : со страницы Заремы Чахкиевой в InstagramДевочка Аиша из Ингушетии после операции
Девочка Аиша из Ингушетии после операции
© Фото : со страницы Заремы Чахкиевой в Instagram
Девочка Аиша из Ингушетии после операции. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости из больницы.
Девочка вышла из больницы в сопровождении своей мамы, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, своего лечащего врача и президента НИИ Леонида Рошаля. Девочка улыбалась, с интересом рассматривала журналистов и бегала между установленными видеокамерами.
Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки.
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Детский омбудсмен отметила, что буквально завтра девочка уедет в новую жизнь. "Еще некоторое время назад много чего было неясно - что будет с ее здоровьем, что будет с семьей, какова она будет, что вообще дальше будет с ней. Сейчас все понятно. Ручка одна практически работает замечательно, вообще нет никаких видимых нарушений. Хотя буквально не так давно была, еще было заметно, что скованы движения. Сейчас она озорует, веселится", - рассказала Кузнецова журналистам.
Она добавила, что аппарат уполномоченного будет пристально следить за судьбой ребенка. "Регион очень сильно помогает, поэтому это облегчит работу, обратную связь", - пояснила омбудсмен, добавив, что девочку уже ждут в школе.
Тете девочки предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему, по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы, она находится под стражей. Что касается матери ребенка, Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении ее родительских прав, женщина стала законным представителем своей дочки.
"Конечно, еще одна сфера нашего внимания - это уголовное дело, которое заведено сейчас. Идет следственное действие, уже проведен целый спектр экспертиз, который необходим на данный момент. И в ближайшее время будут результаты соответствующих экспертиз, которые дадут нам информацию для следующего развития событий", - подчеркнула детский омбудсмен.
В свою очередь, Рошаль сообщил, что сейчас девочка абсолютно социально адаптирована. "Она активна, даже более чем. Мы ее не бросаем. У нее еще впереди много чего должно быть и в вопросах протезирования, и вопросах возможной повторной операции, это все будет. Но сегодня она уже не та, которая была, когда к нам пришла. Довольны ли мы? Конечно, довольны", - уточнил он.
Рошаль отметил, что необходимо будет дать рекомендации местным врачам для того, чтобы та терапия, которую делали в Москве, продолжалась. Также, по его словам, самое главное в этой ситуации, что семья восстановлена.
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Детские вопросыАнна КузнецоваСледственный комитет РФЛеонид РошальНазраньРоссияИнгушетияПроисшествия
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