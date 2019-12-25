ФАС по жалобе РЖД возбудила дело против сайта покупки билетов

РЖД направили в ФАС заявление о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО "Железнодорожные кассы", выразившемся в недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием в доменном имени "rzd-online.ru" обозначения, тождественного товарному знаку "rzd". Как выяснило ведомство в ходе расследования, владельцем интернет-сайта rzd-online.ru является ООО "Инвест групп".

"Издан приказ ФАС России от 10 декабря 2019... о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ООО "Инвест групп", - говорится в определении службы. Рассмотрение дела назначено на 17 января.

Как отмечается в документе, РЖД представили многочисленные обращения граждан, из которых следует, что потребители отождествляют работу rzd-online.ru с деятельностью РЖД. Кроме того, в ФАС поступило обращение гражданина, который, приобретая железнодорожные билеты с помощью сервиса rzd-online.ru, предполагал, что приобретает их на официальном сайте РЖД.

По оценке ведомства, действия "Инвест групп" приводят к смешению с деятельностью РЖД в связи с использованием их товарного знака. При этом "Инвест групп" взимает комиссию от продажи билетов, информация о которой не указана. Покупатели же полагают, что находятся на официальном сайте РЖД, и дополнительные сервисные сборы не взимаются. Высокая вероятность смешения усугубляется тем, что в поисковых системах по запросам "РЖД", "жд билеты", "билеты на поезд" в поисковой выдаче rzd-online.ru зачастую находится выше, чем официальный сайт РЖД.