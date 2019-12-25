Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T10:37+0300
https://ria.ru/20191225/1562815610.html
ФАС по жалобе РЖД возбудила дело против сайта покупки билетов
https://cdn24.img.ria.ru/images/150870/09/1508700984_116:0:3757:2048_1036x0_80_0_0_bbb15e8eaea2162f0f7b972b1ee4a0df.jpg
РИА Новости

ФАС по жалобе РЖД возбудила дело против сайта покупки билетов

10:37 25.12.2019
2007
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Логотип РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе РЖД возбудила дело о недобросовестной конкуренции против сайта покупки железнодорожных билетов rzd-online.ru, следует из определения ведомства.
РЖД направили в ФАС заявление о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО "Железнодорожные кассы", выразившемся в недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием в доменном имени "rzd-online.ru" обозначения, тождественного товарному знаку "rzd". Как выяснило ведомство в ходе расследования, владельцем интернет-сайта rzd-online.ru является ООО "Инвест групп".
Логотип ОАО РЖД. Архивное фото
17 марта 2017, 13:41
Арбитраж отклонил иск РЖД к Минфину и Минтруду
"Издан приказ ФАС России от 10 декабря 2019... о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ООО "Инвест групп", - говорится в определении службы. Рассмотрение дела назначено на 17 января.
Как отмечается в документе, РЖД представили многочисленные обращения граждан, из которых следует, что потребители отождествляют работу rzd-online.ru с деятельностью РЖД. Кроме того, в ФАС поступило обращение гражданина, который, приобретая железнодорожные билеты с помощью сервиса rzd-online.ru, предполагал, что приобретает их на официальном сайте РЖД.
По оценке ведомства, действия "Инвест групп" приводят к смешению с деятельностью РЖД в связи с использованием их товарного знака. При этом "Инвест групп" взимает комиссию от продажи билетов, информация о которой не указана. Покупатели же полагают, что находятся на официальном сайте РЖД, и дополнительные сервисные сборы не взимаются. Высокая вероятность смешения усугубляется тем, что в поисковых системах по запросам "РЖД", "жд билеты", "билеты на поезд" в поисковой выдаче rzd-online.ru зачастую находится выше, чем официальный сайт РЖД.
Международное право и российское законодательство запрещают все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение с деятельностью конкурента, напоминает ФАС.
1511153
Обсудить 0
Федеральная антимонопольная служба РФРЖДРоссияЭкономика
Рекомендуем
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Полиция
В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Лайтбокс с навигационными элементами с измененным дизайном, временно размещенный в пилотном режиме на станции Пушкинская
Девушка выжила, упав под поезд на станции метро "Пушкинская" в Москве
Американские военнослужащие в Сирии
Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31Число пострадавших при ЧП с Ми-8 под Красноярском достигло 15 человек
12:31Первый проезд поезда по Крымскому мосту сняли из кабины машиниста
12:26Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по "Северному потоку — 2"
12:24Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета
12:22В Новороссийске погрузят первые 25 тысяч тонн зерна для Сирии
12:15Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
12:14На Украине завели дело из-за поезда, прибывшего из Петербурга в Крым
12:11В России посмертно реабилитировали православную диссидентку
12:08В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией
12:04Депутат Никонов поддержал идею о ряде поправок в Конституцию
12:03Католики, протестанты и часть православных в среду празднуют Рождество
12:01Ученые выяснили, как передвигался "загадочный гоминид"
11:58Россия и Сирия будут обмениваться таможенной информацией
11:57Президент Киргизии заявил, что не намерен идти на второй срок
11:56Козак рассказал о возможном подорожании импортных автомобилей
11:56В Москве проходит заседание российско-сирийской межправкомиссии
11:56К тушению лесного пожара в Сочи привлекли авиацию
11:55В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов
11:55Умерла автор главной песни из сериала "Друзья"
11:55Источник сообщил о повышении цен на продукцию "АвтоВАЗа" с января
Лента новостейМолния