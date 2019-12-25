Несырьевой экспорт Москвы за 10 месяцев вырос на 15% до $21,9 млрд

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы за десять месяцев текущего года вырос на 15,05% и достиг 21,9 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Основными товарами столичного экспорта стали механическое оборудование и техника, а также компьютеры. Всего товаров этой группы было отправлено на сумму 4,9 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.

"Постепенно экспорт Москвы становится более разнообразным и диверсифицированным как по отраслям, так и по странам-покупателям. В Москве активно ведут экспортную деятельность не только малые и средние компании, но и крупные предприятия. В этом году для них мы создали Центр "Моспром", работа которого направлена не только на решение отдельных проблем, но и на подбор мер поддержки, которые необходимы крупным компаниям. Одним из наиболее востребованных видов поддержки для московских компаний оказался поиск зарубежных байеров. По итогам этого года Центром уже было организовано более 1500 деловых встреч с зарубежными покупателями", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова

По данным пресс-службы, первое место среди ключевых партнеров по экспортным поставкам из Москвы занимает Великобритания, которая по итогам десяти месяцев 2019 года закупила продукцию столичных предприятий на 3,4 миллиарда долларов.

На второй строчке - Казахстан с объемом экспорта в 2,11 миллиарда, на третьей - Белоруссия с 2,1 миллиарда долларов. Четвертое и пятое место заняли Турция с оборотом в 1,6 миллиардов и США с 1,5 миллаирдов долларов.