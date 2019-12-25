В Алма-Ате два человека погибли в ДТП

АЛМА-АТА, 25 дек – РИА Новости. Два человека скончались, еще четверо с различными травмами доставлены в больницу в результате столкновения двух легковых автомашин в казахстанской Алма-Ате, сообщила в среду пресс-служба департамента полиции города.
По информации полиции, утром столкнулись автомобиль "Лада" и Hyundai Click.
"В результате столкновения двух транспортных средств водитель автомашины марки "Лада 21905-11" и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции.
Водитель Hyundai доставлен в реанимацию. Его трое пассажиров с травмами также госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".