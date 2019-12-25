Жителям Приморья здоровье привезут на КамАЗе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Приморском крае появился первый передвижной медицинский комплекс на базе КамАЗа, в котором работают рентгенодиагностический и маммографический кабинеты. Таким образом жители отдаленных районов региона смогут пройти обследования здоровья, сообщается на сайте правительства края.

Передвижная диагностическая лаборатория поступила в Приморье по нацпроекту "Здравоохранение" и с начала 2020 года будет обслуживать жителей в составе автопоезда "Здоровье". По словам директора департамента здравоохранения края Виктора Фисенко, власти стремятся максимально приблизить первичную специализированную медицинскую помощь жителям сел, чтобы провести на местах медосмотры и обследования для постановки диагноза. Это позволит определить дальнейшую тактику лечения, максимально сократить сроки ожидания специализированной помощи.

"Мобильный комплекс, поступивший в Приморский край, – на сегодняшний день единственный в своем роде на территории Дальнего Востока. Поставка таких диагностических передвижных лабораторий будет осуществляться в регион на протяжении нескольких лет в рамках национального проекта "Здравоохранение", – сообщает пресс-служба региона. В течение двух-трех лет планируется запустить десять подобных комплексов различной компановки, для этого власти предусмотрели необходимые объемы финансирования.