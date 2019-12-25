Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-12-25T10:33+0300
https://ria.ru/20191225/1562815243.html
Жителям Приморья здоровье привезут на КамАЗе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156281/48/1562814809_0:92:1500:936_1036x0_80_0_0_a6ae76f6ef639829a342a34bb53c7925.jpg
РИА Новости

Жителям Приморья здоровье привезут на КамАЗе

10:33 25.12.2019
14
© РИА Новости / Игорь Зарембо Внутри передвижного лечебно-диагностического комплекса
 Внутри передвижного лечебно-диагностического комплекса
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Приморском крае появился первый передвижной медицинский комплекс на базе КамАЗа, в котором работают рентгенодиагностический и маммографический кабинеты. Таким образом жители отдаленных районов региона смогут пройти обследования здоровья, сообщается на сайте правительства края.
Передвижная диагностическая лаборатория поступила в Приморье по нацпроекту "Здравоохранение" и с начала 2020 года будет обслуживать жителей в составе автопоезда "Здоровье". По словам директора департамента здравоохранения края Виктора Фисенко, власти стремятся максимально приблизить первичную специализированную медицинскую помощь жителям сел, чтобы провести на местах медосмотры и обследования для постановки диагноза. Это позволит определить дальнейшую тактику лечения, максимально сократить сроки ожидания специализированной помощи.
"Мобильный комплекс, поступивший в Приморский край, – на сегодняшний день единственный в своем роде на территории Дальнего Востока. Поставка таких диагностических передвижных лабораторий будет осуществляться в регион на протяжении нескольких лет в рамках национального проекта "Здравоохранение", – сообщает пресс-служба региона. В течение двух-трех лет планируется запустить десять подобных комплексов различной компановки, для этого власти предусмотрели необходимые объемы финансирования.
Первый мобильный комплекс базируется в Уссурийске, так как этот городской округ находится вблизи федеральной трассы, и сможет оперативно перемещаться по территории края.
000000
Обсудить 0
Хорошие новостиХорошие новостиПриморский край
Рекомендуем
Вид на Новый Уренгой
На каникулы на Ямал: многодетные семьи смогут купить льготные билеты
Город Находка в Приморском крае
Власти Приморья назвали преимущества введения tax free в регионе
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем
Россия и Сирия будут обмениваться таможенной информацией
Выставка МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна в Москве
Первая выставка Музея дизайна открылась в Западном крыле Третьяковки
Дети на занятиях по рисованию
Соцуслуга "Экспресс-бабушки" по уходу за детьми набирает популярность
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту. 25 декабря 2019
Глава Ростуризма ожидает рост турпотока в Крым после запуска поездов
Первый проезд поезда по Крымскому мосту сняли из кабины машиниста
Первый проезд поезда по Крымскому мосту сняли из кабины машиниста
Владивосток
В Приморье сформировали состав будущего правительства
Скриншот видео Bvlly Village
В Канаде перед Рождеством застрелили 24-летнего рэпера Bvlly
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев считает, что еще рано подводить итоги "эпохи Путина"
Вифлеемская звезда
Католики, протестанты и часть православных в среду празднуют Рождество
Плита с фрагментами скелета Oreopithecus bambolii
Ученые выяснили, как передвигался "загадочный гоминид"
Кадр из сериала Ведьмак
Генри Кавилл рассказал о мучительной диете перед съемками "Ведьмака"
Полицейская машина
Погибшего при стрельбе в США юношу сделали джедаем в книге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
Лента новостейМолния