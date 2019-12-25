Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле девочки в Уфе

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по информации о травле ученицы 4-го класса школьниками в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин на своей странице в Facebook опубликовал заявление жительницы Уфы, которая пишет, что от травли школьников пострадала ее дочь – ученица школы №45. Женщина сообщила, что учащиеся старших классов избивали, вымогали деньги, склоняли к самоубийству, запугивали девочку. Детский омбудсмен региона Милана Скоробогатова сообщала РИА Новости, что специалисты проверят сообщение. Следователи также начали проверку.
"Председатель Следственного комитета поручил руководителям следственных управлений по Республике Башкортостан... в кратчайшие сроки досконально изучить все обстоятельства нарушения прав граждан, доложить о проведенных мероприятиях в рамках проверок и поставил их результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.