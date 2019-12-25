Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле девочки в Уфе

"Председатель Следственного комитета поручил руководителям следственных управлений по Республике Башкортостан... в кратчайшие сроки досконально изучить все обстоятельства нарушения прав граждан, доложить о проведенных мероприятиях в рамках проверок и поставил их результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.