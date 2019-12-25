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СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями
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РИА Новости

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

10:26 25.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее ряд СМИ сообщил, что предприниматель из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка и выставил его на продажу. Так, он предлагал покупателям ферму, склад и дома с проживающими в них людьми.
Роман Бруннер
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"Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета", - заявила Петренко.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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