2019-12-25T10:26+0300
2019-12-25T10:26+0300
https://ria.ru/20191225/1562814855.html
Сорок лет с момента ввода советских войск в Афганистан. Архивные кадры
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РИА Новости
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Сорок лет с момента ввода советских войск в Афганистан. Архивные кадры
12 декабря 1979 года руководством СССР было принято решение о вводе в Афганистан советских войск. И уже утром 25 декабря на Кабульском аэродроме высадились десантники 350-го гвардейского парашютно-десантного полка под командованием подполковника Георгия Шпака.
2019-12-25T10:26+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=57155658&type=mp4
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Сорок лет с момента ввода советских войск в Афганистан. Архивные кадры
12 декабря 1979 года руководством СССР было принято решение о вводе в Афганистан советских войск. И уже утром 25 декабря на Кабульском аэродроме высадились десантники 350-го гвардейского парашютно-десантного полка под командованием подполковника Георгия Шпака.
Война продолжалась почти 10 лет. Всего военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. Потери советских войск в кровопролитной афганской войне составили почти 15 тысяч человек.