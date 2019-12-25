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Сорок лет с момента ввода советских войск в Афганистан. Архивные кадры
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РИА Новости
Сорок лет с момента ввода советских войск в Афганистан. Архивные кадры
12 декабря 1979 года руководством СССР было принято решение о вводе в Афганистан советских войск. И уже утром 25 декабря на Кабульском аэродроме высадились десантники 350-го гвардейского парашютно-десантного полка под командованием подполковника Георгия Шпака.
2019-12-25T10:26+0300
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PT1M43S

Сорок лет с момента ввода советских войск в Афганистан. Архивные кадры

10:26 25.12.2019
1653
12 декабря 1979 года руководством СССР было принято решение о вводе в Афганистан советских войск. И уже утром 25 декабря на Кабульском аэродроме высадились десантники 350-го гвардейского парашютно-десантного полка под командованием подполковника Георгия Шпака.
Война продолжалась почти 10 лет. Всего военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. Потери советских войск в кровопролитной афганской войне составили почти 15 тысяч человек.
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АфганистанСССРВидео
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