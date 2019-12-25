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РИА Наука
2019-12-25T10:19+0300
https://ria.ru/20191225/1562814500.html
Ученые ДВФУ нашли водоросли, способные тормозить рост раковых клеток
https://cdn21.img.ria.ru/images/151299/24/1512992473_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_66f1e946e31987146675788f54dccb62.jpg
РИА Новости

Ученые ДВФУ нашли водоросли, способные тормозить рост раковых клеток

10:19 25.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выяснили, что биологически активные соединения из красной водоросли, которую добывают в Японском море, способны останавливать рост клеток рака пищевода, сообщает вуз.
Каррагинаны или каррагены — хорошо известные соединения, получаемые из красных водорослей. Эти вещества уже давно используют в пищевой промышленности в качестве натурального загустителя (E407). Но лекарственный потенциал каррагинанов до конца не изучен, хотя установлено, что они обладают противоопухолевыми, противовирусными, антибактериальными и многими другими полезными свойствами.
"Фундаментальное исследование ученых из лабораторий фармакологии и биоиспытаний, и биомедицинских клеточных технологий ШБМ ДВФУ подтвердило, что каррагинаны, а также их производные могут в лабораторных условиях останавливать рост клеток рака пищевода: аденокарциномы и плоскоклеточной карциномы", - говорится в сообщении.
При этом они не вредят здоровым человеческим клеткам.
Производные каррагенов обладают широким спектром терапевтических эффектов. В планах исследователей - изучить механизм влияния каррагинанов на рост опухолевых клеток, после чего перейти к доклиническим исследованиям на животных.
"Возможно, что в перспективе эти соединения будут использовать для профилактики опухолевых заболеваний желудочно-кишечного тракта и в составе комплексной терапии", - отмечает вуз.
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