Ученые ДВФУ нашли водоросли, способные тормозить рост раковых клеток

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Ученые Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выяснили, что биологически активные соединения из красной водоросли, которую добывают в Японском море, способны останавливать рост клеток рака пищевода, сообщает вуз.

Каррагинаны или каррагены — хорошо известные соединения, получаемые из красных водорослей. Эти вещества уже давно используют в пищевой промышленности в качестве натурального загустителя (E407). Но лекарственный потенциал каррагинанов до конца не изучен, хотя установлено, что они обладают противоопухолевыми, противовирусными, антибактериальными и многими другими полезными свойствами.

"Фундаментальное исследование ученых из лабораторий фармакологии и биоиспытаний, и биомедицинских клеточных технологий ШБМ ДВФУ подтвердило, что каррагинаны, а также их производные могут в лабораторных условиях останавливать рост клеток рака пищевода: аденокарциномы и плоскоклеточной карциномы", - говорится в сообщении.

При этом они не вредят здоровым человеческим клеткам.

Производные каррагенов обладают широким спектром терапевтических эффектов. В планах исследователей - изучить механизм влияния каррагинанов на рост опухолевых клеток, после чего перейти к доклиническим исследованиям на животных.