Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
Как отмечает автор материала, согласно сценарию мероприятий, стартующих в начале следующего года, военных переправят через Атлантику в Западную Европу, а затем в Польшу и Прибалтику — "как можно ближе к российской границе".
По данным Junge Welt, в рамках учений американцы намерены проверить эффективность логистики по пути движения войск в Европу, а важную роль в этом мероприятии сыграет Германия.