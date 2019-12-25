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Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию
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РИА Новости

Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию

10:17 25.12.2019 (обновлено: 12:09 25.12.2019)
14107
© AP Photo / Visar KryeziuАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений
© AP Photo / Visar Kryeziu
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
Как отмечает автор материала, согласно сценарию мероприятий, стартующих в начале следующего года, военных переправят через Атлантику в Западную Европу, а затем в Польшу и Прибалтику — "как можно ближе к российской границе".
"Официально это учения войск США, но на самом деле страны — члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России", — говорится в статье.
По данным Junge Welt, в рамках учений американцы намерены проверить эффективность логистики по пути движения войск в Европу, а важную роль в этом мероприятии сыграет Германия.
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Вчера, 16:27Союзное государство
Лукашенко рассказал о риске войны России с НАТО из-за Белоруссии
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НАТОРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Значит пора России, в том же месте, планировать репетицию под названием "Волшебный пендель"
25 декабря, 10:55
СССан Саныч
7540000
Я почему-то уверен ,что в случае конфликта ,они не успеют прибыть ни в Прибалтику ни в Польшу ,так как перечисленные исчезнут раньше.))))
25 декабря, 12:17
Данил Некипелов
4500001
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