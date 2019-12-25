В Индонезии число погибших при крушении автобуса возросло до 28

Число жертв ДТП с автобусом в Гватемале возросло до 22 человек

Число жертв ДТП с автобусом в Гватемале возросло до 22 человек

"Число погибших, возможно, возрастет, так как процесс эвакуации продолжится в среду", - отметил Телау. На данный момент 13 человек числятся пострадавшими.

Инцидент произошел в понедельник поздно вечером в округе Пагар-Алам. Автобус перевозил 40 человек. Представитель агентства по борьбе с ЧС заявил, что пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу с серьезными ранениями. Причины аварии еще не установлены. Местная полиция продолжает расследование.