Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T10:16+0300
https://ria.ru/20191225/1562814378.html
В Индонезии число погибших при крушении автобуса возросло до 28
https://cdn24.img.ria.ru/images/27635/23/276352350_0:0:1000:564_1036x0_80_0_0_18439c70380a30cdbeef917e1568eaaf.jpg
РИА Новости

В Индонезии число погибших при крушении автобуса возросло до 28

10:16 25.12.2019
167
© РИА Новости / Михаил ЦыгановЮжная Суматра
Южная Суматра
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Южная Суматра. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере 28 человек, в том числе дети погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье глубиной 80 метров в индонезийской провинции Южная Суматра, сообщило в среду агентство Antara со ссылкой на главу спасательной службы Бентенга Телау.
Ранее сообщалось о 24 погибших и 16 пострадавших.
Гватемала. Архивное фото
21 декабря, 23:32
Число жертв ДТП с автобусом в Гватемале возросло до 22 человек
"Число погибших, возможно, возрастет, так как процесс эвакуации продолжится в среду", - отметил Телау. На данный момент 13 человек числятся пострадавшими.
Инцидент произошел в понедельник поздно вечером в округе Пагар-Алам. Автобус перевозил 40 человек. Представитель агентства по борьбе с ЧС заявил, что пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу с серьезными ранениями. Причины аварии еще не установлены. Местная полиция продолжает расследование.
011300
Обсудить 0
Южная СуматраИндонезияВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь
В Турции более 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Посол Ирана: Тегеран и Москва должны совершить скачок в отношениях
Вертолет Ми-8
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае
Мечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
Новый посол Ирана в России намерен работать над ростом турпотока
Панорама Тегерана, Иран
Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем
Сотрудник полиции
В Алма-Ате два человека погибли в ДТП
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. 25 декабря 2019
На борту жестко севшего в Эвенкии Ми-8 находились 24 человека
Казем Джалали
Посол Ирана призвал бороться с "экономическим терроризмом" США
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями
Американские военные во время учений
Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту. 25 декабря 2019
Глава Ростуризма ожидает рост турпотока в Крым после запуска поездов
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. 25 декабря 2019
Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести
Черная икра
В Москве у нелегальных торговцев изъяли почти полтонны черной икры
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Ученые ДВФУ нашли водоросли, способные тормозить рост раковых клеток
Пуск ракеты-носителя Протон-М
СМИ: Россия в 2020 году не планирует коммерческих пусков "Протона"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
Лента новостейМолния