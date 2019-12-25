В Индонезии число погибших при крушении автобуса возросло до 28

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По меньшей мере 28 человек, в том числе дети погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье глубиной 80 метров в индонезийской провинции Южная Суматра, сообщило в среду агентство Antara со ссылкой на главу спасательной службы Бентенга Телау.
Ранее сообщалось о 24 погибших и 16 пострадавших.
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"Число погибших, возможно, возрастет, так как процесс эвакуации продолжится в среду", - отметил Телау. На данный момент 13 человек числятся пострадавшими.
Инцидент произошел в понедельник поздно вечером в округе Пагар-Алам. Автобус перевозил 40 человек. Представитель агентства по борьбе с ЧС заявил, что пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу с серьезными ранениями. Причины аварии еще не установлены. Местная полиция продолжает расследование.