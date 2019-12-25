Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести

КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве края.
"Пострадавших шесть. Из них четырех осматривают врачи, два человека оперируют. У всех пострадавших средняя степень тяжести, в основном - это переломы", - сказала собеседница агентства.
На месте работают спасатели, всего привлечено 15 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС 3 человека, 1 единица техники, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.
Ранее в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По данным МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. По предварительным данным, Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение.
По данному факту Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства соблюдения безопасности полетов.
Всего на борту было 24 человека из них три члена экипажа.