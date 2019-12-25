Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести

КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края , сообщили РИА Новости в минздраве края.

"Пострадавших шесть. Из них четырех осматривают врачи, два человека оперируют. У всех пострадавших средняя степень тяжести, в основном - это переломы", - сказала собеседница агентства.

На месте работают спасатели, всего привлечено 15 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС 3 человека, 1 единица техники, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По данным МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. По предварительным данным, Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение.

По данному факту Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства соблюдения безопасности полетов.