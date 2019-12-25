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Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести
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РИА Новости

Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести

10:14 25.12.2019 (обновлено: 10:54 25.12.2019)
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© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. 25 декабря 2019
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. 25 декабря 2019
© Фото : Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. 25 декабря 2019
КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве края.
"Пострадавших шесть. Из них четырех осматривают врачи, два человека оперируют. У всех пострадавших средняя степень тяжести, в основном - это переломы", - сказала собеседница агентства.
На месте работают спасатели, всего привлечено 15 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС 3 человека, 1 единица техники, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.
Ранее в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По данным МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. По предварительным данным, Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение.
Вертолет Ми-8
Дополняется
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае
По данному факту Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства соблюдения безопасности полетов.
Всего на борту было 24 человека из них три члена экипажа.
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