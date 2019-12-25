СМИ: Россия в 2020 году не планирует коммерческих пусков "Протона"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Три пуска ракет-носителей "Протон-М" с космодрома Байконур и два старта "Ангары-А5" с Плесецка планируются в следующем году, среди них нет коммерческих пусков, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
Сайт, ссылаясь на информацию от технического директора компании International Launch Services Джима Крамера, отметил, что в 2020 году намечены три пуска "Протона" и два старта "Ангары", среди них не будет ни одного коммерческого.
В октябре президент компании International Launch Services Кёрк Пайшер, ушедший в отставку после коммерческого старта "Протона-М" со спутниками Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1, сообщил, что состоявшийся пуск стал последним коммерческим для этой ракеты на ближайшую перспективу. По его словам, у компании есть договоренности с крупнейшими спутниковыми операторами Eutelsat и Intelsat на несколько пусков ракет "Протон-М" с их аппаратами, однако они так и не переросли в твердые контракты.
Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются с Байконура Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services. Всего с 1996 по 2019 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, произвела 97 коммерческих пусков "Протонов".