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СМИ: Россия в 2020 году не планирует коммерческих пусков "Протона"
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РИА Новости

СМИ: Россия в 2020 году не планирует коммерческих пусков "Протона"

10:11 25.12.2019
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© Фото : КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М"
Пуск ракеты-носителя Протон-М
© Фото : КЦ "Южный" / Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Три пуска ракет-носителей "Протон-М" с космодрома Байконур и два старта "Ангары-А5" с Плесецка планируются в следующем году, среди них нет коммерческих пусков, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
Сайт, ссылаясь на информацию от технического директора компании International Launch Services Джима Крамера, отметил, что в 2020 году намечены три пуска "Протона" и два старта "Ангары", среди них не будет ни одного коммерческого.
Пуск ракеты-носителя Протон-М
Вчера, 15:05
Россия запустила с Байконура ракету "Протон" с метеоспутником
В октябре президент компании International Launch Services Кёрк Пайшер, ушедший в отставку после коммерческого старта "Протона-М" со спутниками Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1, сообщил, что состоявшийся пуск стал последним коммерческим для этой ракеты на ближайшую перспективу. По его словам, у компании есть договоренности с крупнейшими спутниковыми операторами Eutelsat и Intelsat на несколько пусков ракет "Протон-М" с их аппаратами, однако они так и не переросли в твердые контракты.
Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются с Байконура Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services. Всего с 1996 по 2019 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, произвела 97 коммерческих пусков "Протонов".
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Протон-МПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоссия
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