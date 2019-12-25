Только 2% школьников выбрали тему "Война и мир" на итоговом сочинении

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Только 2% из почти 674 тысяч российских одиннадцатиклассников выбрали тему "Война и мир" - к 150-летию великой книги" для написания итогового сочинения, сказал журналистам глава Только 2% из почти 674 тысяч российских одиннадцатиклассников выбрали тему "Война и мир" - к 150-летию великой книги" для написания итогового сочинения, сказал журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Как вы думаете, сколько процентов выбрали "Войну и мир"? Два процента. "Добро и зло" - 24%. "Он и она"... 23%. Больше всего выбрали (тему) "Надежда и отчаяние" - 39%. А "Гордость и смирение" - 12%", - сказал Кравцов.

Он добавил, что в этом году участниками итогового сочинения стали почти 674 тысячи человек, 11,5 тысячи выпускников с ограниченными возможностями здоровья написали итоговое изложение. Среди участников сочинения и изложения "зачет" получили около 98%.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения вправе писать изложение.