В МИД оценили заявление Путина о после Польши в нацисткой Германии

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тезис о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре был основополагающим в выстраивании отношений с Тезис о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре был основополагающим в выстраивании отношений с Польшей , но он не был принят в Варшаве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала " Россия 24 ".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер предлагал в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.

"Переписывание истории и бесконечное переиначивание, пересмотр исторической действительности в угоду нынешней современной конъюнктуре - именно этот тезис мы бесконечно повторяли в выступлениях и министра (иностранных дел РФ - ред.), и наших послов, которые работали в Варшаве, и наших представителей при Европейском Союзе", - напомнила Захарова.

По ее словам, "этот тезис проходил не только сквозной линией в одной статье, в одной публикации, он был частью основополагающего подхода к выстраиванию отношений с Польшей". "Мы об этом говорили, когда у нас еще регулярно были контакты на уровне глав министерств иностранных дел. Но, увы, реакция, к сожалению, такова, что, видимо, этот тезис не пришелся ко двору в Варшаве", - отметила дипломат.