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В МИД оценили заявление Путина о после Польши в нацисткой Германии
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РИА Новости

В МИД оценили заявление Путина о после Польши в нацисткой Германии

10:04 25.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тезис о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре был основополагающим в выстраивании отношений с Польшей, но он не был принят в Варшаве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер предлагал в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.
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"Памятник за высылку евреев". Что не нравится Варшаве в словах Путина
"Переписывание истории и бесконечное переиначивание, пересмотр исторической действительности в угоду нынешней современной конъюнктуре - именно этот тезис мы бесконечно повторяли в выступлениях и министра (иностранных дел РФ - ред.), и наших послов, которые работали в Варшаве, и наших представителей при Европейском Союзе", - напомнила Захарова.
По ее словам, "этот тезис проходил не только сквозной линией в одной статье, в одной публикации, он был частью основополагающего подхода к выстраиванию отношений с Польшей". "Мы об этом говорили, когда у нас еще регулярно были контакты на уровне глав министерств иностранных дел. Но, увы, реакция, к сожалению, такова, что, видимо, этот тезис не пришелся ко двору в Варшаве", - отметила дипломат.
Телеведущий Владимир Соловьев
06:17
Соловьев оценил слова Путина о после Польши в нацистской Германии
Выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" Липского, поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Путин зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД Беку: "Когда я это услышал..., я ему ответил", - фюреру он ответил, Гитлеру - "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве", - процитировал Путин слова дипломата.
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Мария ЗахароваМИД РФВладимир ПутинПольшаРоссияВ мире
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