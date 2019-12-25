На борту жестко севшего в Эвенкии Ми-8 находились 24 человека

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Двадцать четыре человека находились, по уточненным данным, на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в селе Байкит. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии" упал при взлете. Ранее сообщалось, что всего на борту находились 29 человек.
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"На борту находились 21 человек, три члена экипажа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.
"По предварительной информации, пострадали три человека - средняя степень тяжести", - добавил представитель ведомства.