На борту жестко севшего в Эвенкии Ми-8 находились 24 человека

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Двадцать четыре человека находились, по уточненным данным, на борту вертолета Ми-8, совершившего Двадцать четыре человека находились, по уточненным данным, на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку Красноярском крае , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в селе Байкит. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии" упал при взлете. Ранее сообщалось, что всего на борту находились 29 человек.

"На борту находились 21 человек, три члена экипажа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.