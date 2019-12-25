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Кот Мостик лично встречал пассажиров первого поезда в Крым
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РИА Новости

Кот Мостик лично встречал пассажиров первого поезда в Крым

09:56 25.12.2019
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© Фото : аккаунт Кот Моста в сети FacebookКот Мостик
Кот Мостик
© Фото : аккаунт Кот Моста в сети Facebook
Кот Мостик. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Кот-блогер Мостик опубликовал видео встречи первого пассажирского поезда, прошедшего по мосту через Керченский пролив.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Поезд маршрутом Санкт-Петербург - Севастополь прошел по мосту в ночь со вторника на среду, ближе к трем часам утра.
"Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично", - говорится в Instagram кота-талисмана Крымского моста.
На самом видео запечатлен момент прохождения поезда через арку моста и сам мурлыкающий кот.
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
09:47
Первый поезд прибыл в Севастополь из материковой России
6951114
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Кот МостикКрымский мостКрымОбщество
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