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В Турции более 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Турции более 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

09:54 25.12.2019
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Не менее 23 человек пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Кайсери с участием пассажирского автобуса, сообщает газета Cumhuriyet.
По данным издания, ДТП произошло в среду около 3.00 (совпадает с мск) в провинции Кайсери. Автобус следовал из Вана в Кайсери. Водитель не справился с управлением из-за гололедицы и автобус перевернулся. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
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