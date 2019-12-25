В Турции более 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Не менее 23 человек пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Кайсери с участием пассажирского автобуса, сообщает газета Cumhuriyet.
По данным издания, ДТП произошло в среду около 3.00 (совпадает с мск) в провинции Кайсери. Автобус следовал из Вана в Кайсери. Водитель не справился с управлением из-за гололедицы и автобус перевернулся. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
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