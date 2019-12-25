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В Красноярском крае два человека пострадали при жесткой посадке Ми-8
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РИА Новости

В Красноярском крае два человека пострадали при жесткой посадке Ми-8

09:53 25.12.2019 (обновлено: 10:55 25.12.2019)
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© Фото : МЧС РФМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. 25 декабря 2019
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. 25 декабря 2019
© Фото : МЧС РФ
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. 25 декабря 2019
КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали во время жесткой посадки Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Инцидент произошел в селе Байкит. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии" упал при взлете.
"По предварительным данным, Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. При жесткой посадке, предварительно, пострадали двое - пассажир и член экипажа", - сказала собеседница агентства.
По данным прокуратуры, на борту находились 24 человека вместе с экипажем.
Вертолет Ми-8
Дополняется
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае
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Красноярские авиалинииЖесткая посадка Ми-8 в Красноярском краеОксана ГорбуноваМи-8Красноярский крайЭвенкийский районКрасноярскПроисшествия
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