В Красноярском крае два человека пострадали при жесткой посадке Ми-8

КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали во время жесткой посадки Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Инцидент произошел в селе Байкит. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии" упал при взлете.
"По предварительным данным, Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. При жесткой посадке, предварительно, пострадали двое - пассажир и член экипажа", - сказала собеседница агентства.
По данным прокуратуры, на борту находились 24 человека вместе с экипажем.