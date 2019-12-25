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Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае
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РИА Новости
Материал дополняется

Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

09:38 25.12.2019 (обновлено: 09:58 25.12.2019)
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CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Ми-8, совершивший жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края, мог попасть в снежный вихрь, заявила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии" произвел жесткую посадку в селе Байкит сразу после взлета. По информации МЧС, пострадали три человека, прокуратура сообщила о двух пострадавших. На борту находились 24 человека, включая трех членов экипажа. По предварительным данным, Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение.
"По предварительным данным, при взлете борт попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства соблюдения безопасности полетов.
У воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. 25 декабря 2019
09:53
В Красноярском крае два человека пострадали при жесткой посадке Ми-8
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Красноярские авиалинииОксана ГорбуноваМЧС РФКрасноярский крайЭвенкийский районКрасноярскЖесткая посадка Ми-8 в Красноярском краеМи-8Происшествия
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В Красноярском крае два человека пострадали при жесткой посадке Ми-8
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
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На борту жестко севшего в Эвенкии Ми-8 находились 24 человека
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