Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии" произвел жесткую посадку в селе Байкит сразу после взлета. По информации МЧС, пострадали три человека, прокуратура сообщила о двух пострадавших. На борту находились 24 человека, включая трех членов экипажа. По предварительным данным, Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение.