Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Ми-8, совершивший жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края, мог попасть в снежный вихрь, заявила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии" произвел жесткую посадку в селе Байкит сразу после взлета. По информации МЧС, пострадали три человека, прокуратура сообщила о двух пострадавших. На борту находились 24 человека, включая трех членов экипажа. По предварительным данным, Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение.
"По предварительным данным, при взлете борт попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства соблюдения безопасности полетов.
У воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.