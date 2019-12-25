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Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем
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РИА Новости

Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем

09:35 25.12.2019 (обновлено: 09:36 25.12.2019)
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 дек – РИА Новости. Целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством, а также обеспечение безопасности, заявил РИА Новости новый посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Цель этих учений – мир и стабильность в регионе, борьба с терроризмом и морским пиратством", - сообщил он.
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По его словам, в Тегеране убеждены, что обеспечение безопасности в районе Индийского океана и Персидском заливе играет большую роль в расширении экономических связей между Ираном и Россией, в особенности с учетом работы над транспортным коридором Север-Юг, который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.
Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Балтийского флота России после завершения учения "Индра-2019" отправился в Иран. В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности".
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