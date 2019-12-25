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В Сочи бушует природный пожар на площади 800 квадратных метров
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РИА Новости

В Сочи бушует природный пожар на площади 800 квадратных метров

09:27 25.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Лесной пожар. Архивное фото
СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Лесная подстилка площадью 800 квадратных метров горит в Лазаревском районе Сочи, угрозы населенным пунктам нет, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, возгорание лесной подстилки произошло поздно вечером во вторник в Лазаревском районе в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза. На место были направлены силы и средства МЧС России.
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"Площадь активного горения составляет 800 квадратных метров. В ночное время были выставлены посты в населенных пунктах для проведения окарауливания. Угрозы населенным пунктам нет. По состоянию на 8:00 приведена в готовность авиация МЧС России вертолёт Ка-32 с ВСУ-5 для проведения мониторинга складывающейся обстановки и тушения пожара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для ликвидации привлекается от РСЧС 77 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 3 единицы техники. Определен резерв сил и средств.
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Ка-32МЧС РФСочиКраснодарский крайПроисшествия
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