В Сочи бушует природный пожар на площади 800 квадратных метров

"Площадь активного горения составляет 800 квадратных метров. В ночное время были выставлены посты в населенных пунктах для проведения окарауливания. Угрозы населенным пунктам нет. По состоянию на 8:00 приведена в готовность авиация МЧС России вертолёт Ка-32 с ВСУ-5 для проведения мониторинга складывающейся обстановки и тушения пожара", - говорится в сообщении.