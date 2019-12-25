Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Состав преодолел 2741 километр, время в пути составило 43,5 часа. "Таврия" проехала через девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересекла 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань. Рано утром глава полуострова Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев встретили поезд на станции в Симферополе.
Открытие железнодорожного движения по мосту в Крым, самому протяженному в России, состоялось 23 декабря. Владимир Путин лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы.
В 23:45 24 декабря с Казанского вокзала выехала первая "Таврия" из Москвы в Крым. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, начало железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.
23 декабря, 04:01Кот Мостик проверил железнодорожную часть Крымского моста