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Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь
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РИА Новости

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь

09:26 25.12.2019 (обновлено: 10:20 25.12.2019)
20668
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Севастополь
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Севастополь
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Состав преодолел 2741 километр, время в пути составило 43,5 часа. "Таврия" проехала через девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересекла 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань. Рано утром глава полуострова Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев встретили поезд на станции в Симферополе.
Открытие железнодорожного движения по мосту в Крым, самому протяженному в России, состоялось 23 декабря. Владимир Путин лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы.
В 23:45 24 декабря с Казанского вокзала выехала первая "Таврия" из Москвы в Крым. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, начало железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.
Кот по кличке Мостик
23 декабря, 04:01
Кот Мостик проверил железнодорожную часть Крымского моста
6581035215
Обсудить 66
Крымский мостСергей Аксенов (политик)КрымСевастопольОбщество
Популярные комментарии
С прибытием!👍
25 декабря, 09:40
Дима Пак
10300003
Стыдно стало жить в этой позорной стране! Где за великое достижение выдают заурядное событие в виде прибытия поезда! Вы все сошли с ума, что ли???
25 декабря, 10:44
ИДИван Дулин
8100586
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