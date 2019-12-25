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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
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РИА Новости

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

09:18 25.12.2019 (обновлено: 11:02 25.12.2019)
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© Фото : МЧС России по Красноярскому краюМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
© Фото : МЧС России по Красноярскому краю
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Эвенкийском районе Красноярского края произвел жесткую вертолет Ми-8.

"Пострадавших шесть. Из них четырех осматривают врачи, два человека оперируют. У всех <...> средняя степень тяжести, в основном это переломы", — рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.

Инцидент произошел в селе Байкит. Машина авиакомпании "Красноярские авиалинии" направлялась на Юрубченское месторождение, но упала при взлете. Всего на борту находилось от 24 человек, включая троих членов экипажа.
По предварительным данным, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. Причиной случившегося мог стать снежный вихрь.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Вертолет Ми-8АМТШ
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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2018-2019 годах
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Красноярские авиалинииЖесткая посадка Ми-8 в Красноярском краеМоскваЭвенкийский районМи-8Красноярский крайПроисшествия
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