Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Эвенкийском районе Красноярского края произвел жесткую вертолет Ми-8.
"Пострадавших шесть. Из них четырех осматривают врачи, два человека оперируют. У всех <...> средняя степень тяжести, в основном это переломы", — рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.
Инцидент произошел в селе Байкит. Машина авиакомпании "Красноярские авиалинии" направлялась на Юрубченское месторождение, но упала при взлете. Всего на борту находилось от 24 человек, включая троих членов экипажа.
По предварительным данным, у воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. Причиной случившегося мог стать снежный вихрь.
Обстоятельства ЧП выясняются.
5 сентября, 16:51Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2018-2019 годах