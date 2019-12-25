Мантуров рассказал о доле российских компонентов в SSJ100

"Мы точно можем гордиться тем, что производим хороший самолет. По всем техническим характеристикам и параметрам, которые демонстрирует Superjet, это конкурентоспособный продукт, но нишевый", - сказал он в интервью газете "Известия"

По словам Мантурова, в начале 2000-х годов, когда принималось решение о разработке современного гражданского самолета, компания-производитель SSJ100 "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) была вынуждена пойти именно в нишу региональных самолетов, чтобы получить опыт в этом направлении и составить международную кооперацию. "Сразу идти в нишу среднемагистральных самолетов было невозможно, главная причина - наличие жесточайшей конкуренции. Мейджоры бы нас просто задушили", - сказал глава Минпромторга.

По его словам, даже разработав гражданский самолет, компания тогда не могла произвести компоненты. "Только буквально последние несколько лет мы можем говорить о том, что у нас есть свое агрегатное производство, начинаем соответствовать мировым требованиям. Когда мы стартовали, уровень российских компонентов в производстве составлял менее 40%, сегодня мы приближаемся к 50%", - сказал он.

При этом в перспективе при производстве самолета будет использоваться больше российских компонентов и формироваться больше добавленной стоимости, подчеркнул министр.