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2019-12-25T09:17+0300
https://ria.ru/20191225/1562811470.html
Мантуров рассказал о доле российских компонентов в SSJ100
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РИА Новости

Мантуров рассказал о доле российских компонентов в SSJ100

09:17 25.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уровень российских компонентов в производстве самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) сегодня приближается к 50%, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы точно можем гордиться тем, что производим хороший самолет. По всем техническим характеристикам и параметрам, которые демонстрирует Superjet, это конкурентоспособный продукт, но нишевый", - сказал он в интервью газете "Известия".
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По словам Мантурова, в начале 2000-х годов, когда принималось решение о разработке современного гражданского самолета, компания-производитель SSJ100 "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) была вынуждена пойти именно в нишу региональных самолетов, чтобы получить опыт в этом направлении и составить международную кооперацию. "Сразу идти в нишу среднемагистральных самолетов было невозможно, главная причина - наличие жесточайшей конкуренции. Мейджоры бы нас просто задушили", - сказал глава Минпромторга.
По его словам, даже разработав гражданский самолет, компания тогда не могла произвести компоненты. "Только буквально последние несколько лет мы можем говорить о том, что у нас есть свое агрегатное производство, начинаем соответствовать мировым требованиям. Когда мы стартовали, уровень российских компонентов в производстве составлял менее 40%, сегодня мы приближаемся к 50%", - сказал он.
При этом в перспективе при производстве самолета будет использоваться больше российских компонентов и формироваться больше добавленной стоимости, подчеркнул министр.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Гражданские самолеты СухогоДенис МантуровSukhoi SuperjetМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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