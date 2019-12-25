В аэропорту "Кольцово" часть сервисов не работала из-за сбоев в Сети

В аэропорту "Кольцово" завершили проверку после сообщения "об угрозе"

В аэропорту "Кольцово" завершили проверку после сообщения "об угрозе"

"Сегодня с 9.20 (7.20 мск) на территории Кольцово наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов аэропорта. С 10.40 (8.40 мск) работа сервисов восстановлена", – сказал собеседник агентства.