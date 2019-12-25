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В аэропорту "Кольцово" часть сервисов не работала из-за сбоев в Сети
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РИА Новости

В аэропорту "Кольцово" часть сервисов не работала из-за сбоев в Сети

09:16 25.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Часть сервисов екатеринбургского аэропорта Кольцово в среду перестала функционировать из-за перебоев с интернетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что в аэропорту не работают стойки регистрации и информационные табло.
Аэропорт Кольцово
9 ноября, 06:55
В аэропорту "Кольцово" завершили проверку после сообщения "об угрозе"
"Сегодня с 9.20 (7.20 мск) на территории Кольцово наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов аэропорта. С 10.40 (8.40 мск) работа сервисов восстановлена", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сейчас в причинах произошедшего разбираются соответствующие службы.
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
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"Ростелеком" объяснил перебои с интернетом в Сибири обрывом кабеля
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КольцовоЕкатеринбургОбщество
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