Аксенов призвал не отвлекаться на заявления Киева по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не отвлекаться на заявления киевских властей по поводу запуска железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту . При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Поезд маршрутом Санкт-Петербург-Севастополь прошел по мосту в ночь на среду, ближе к трем часам утра. В Севастополь поезд прибудет в 9.25 мск, где состоится торжественная встреча.

"Спасибо президенту и строителям, которые построили это суперсложное сооружение. Самый большой мост Европы. Есть чем гордиться. Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк. Им сложно сказать что-то. Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся", - сказал журналистам Аксенов, который в качестве пассажира отправился на поезде в Севастополь.

Глава Крыма предложил всех, кто сомневается в запуске ж/д сообщения, прокатить по Крымскому мосту. "Давайте прокатим. Мы здесь встретим", - подчеркнул Аксенов.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. С вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста поезда вновь могут ехать в Крым из городов России.