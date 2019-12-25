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Аксенов призвал не отвлекаться на заявления Киева по Крымскому мосту
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РИА Новости

Аксенов призвал не отвлекаться на заявления Киева по Крымскому мосту

09:10 25.12.2019 (обновлено: 09:31 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не отвлекаться на заявления киевских властей по поводу запуска железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Поезд маршрутом Санкт-Петербург-Севастополь прошел по мосту в ночь на среду, ближе к трем часам утра. В Севастополь поезд прибудет в 9.25 мск, где состоится торжественная встреча.
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
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"Спасибо президенту и строителям, которые построили это суперсложное сооружение. Самый большой мост Европы. Есть чем гордиться. Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк. Им сложно сказать что-то. Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся", - сказал журналистам Аксенов, который в качестве пассажира отправился на поезде в Севастополь.
Глава Крыма предложил всех, кто сомневается в запуске ж/д сообщения, прокатить по Крымскому мосту. "Давайте прокатим. Мы здесь встретим", - подчеркнул Аксенов.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. С вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста поезда вновь могут ехать в Крым из городов России.
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Крымский мостСергей Аксенов (политик)КрымУкраинаПолитика
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