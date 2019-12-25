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В Госдуме предложили создать "новогодний капитал" для пенсионеров
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РИА Новости

В Госдуме предложили создать "новогодний капитал" для пенсионеров

08:52 25.12.2019 (обновлено: 11:12 25.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкМужчина в кассе
Мужчина в кассе
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность создания "новогоднего капитала".
В своем обращении к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, копия которого имеется в распоряжении RT, Чернышов пояснил, что "новогодний капитал" должен предназначаться для одиноких пенсионеров. С его помощью они смогут покупать продукты и праздничные атрибуты без ущерба для своего бюджета, считает парламентарий.
"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется", - отметил Чернышов.
Депутат также предложил привязать выплаты "новогоднего капитала" к средней сумме пенсии в регионах.
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Борис Чернышов (депутат)Министерство труда и социальной защиты РФГосдума РФМаксим ТопилинОбщество
Популярные комментарии
Не проще ли сделать достойные пенсии? Зачем назначать копеечную пенсию, а потом кучу доплат устанавливать? Дайте людям хорошие зарплаты и пенсии - люди сами себя прокормят.
25 декабря, 09:18
Eugene Krabs
14020301
Власть нам денег не даёт - деньги САМ возьмёт народ !!!
25 декабря, 09:29
Aмон Ра
70425012
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