В Госдуме предложили создать "новогодний капитал" для пенсионеров

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность создания "новогоднего капитала".
В своем обращении к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, копия которого имеется в распоряжении RT, Чернышов пояснил, что "новогодний капитал" должен предназначаться для одиноких пенсионеров. С его помощью они смогут покупать продукты и праздничные атрибуты без ущерба для своего бюджета, считает парламентарий.
"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется", - отметил Чернышов.
Депутат также предложил привязать выплаты "новогоднего капитала" к средней сумме пенсии в регионах.
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