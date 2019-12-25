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Из банкомата в новой Москве украли более семи миллионов рублей
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РИА Новости

Из банкомата в новой Москве украли более семи миллионов рублей

08:49 25.12.2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Полиция возбудила дело по факту кражи более семи миллионов рулей из банкомата в городе Московский, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, во вторник днем в полицию обратился замначальника филиала одного из банков в городе Московский и заявил о краже.
Сотрудник полиции
12 декабря, 08:36
В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
Сотрудники полиции выяснили, что в ночь на 24 декабря двое неизвестных пробрались в магазин на улице Радужной, вскрыли банкомат и украли 7,4 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере".
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Новая МоскваМВД РФПроисшествия
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