Из банкомата в новой Москве украли более семи миллионов рублей

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Полиция возбудила дело по факту кражи более семи миллионов рулей из банкомата в городе Московский, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, во вторник днем в полицию обратился замначальника филиала одного из банков в городе Московский и заявил о краже.
Сотрудники полиции выяснили, что в ночь на 24 декабря двое неизвестных пробрались в магазин на улице Радужной, вскрыли банкомат и украли 7,4 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере".