Аксенов прокомментировал запуск ж/д движения по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив

ПОЕЗД С.-ПЕТЕРБУРГ – СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов назвал запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту эпохальным событием. В среду Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сели в Симферополе в первый поезд, который отправился в понедельник по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

"Это событие эпохальное. И те решения, которые наш президент принял, и строители, которые исполнили нашу мечту крымчан, заслуживают огромного уважения. И сегодня крымчане, вы видите, встречают поезд с хорошим настроением. Настолько это ожидаемое событие для Республики Крым. Вокзал ожил. Для нас, без преувеличения, это историческое событие... Мы едем вместе сегодня, посмотрим, как в поезде кормят и так далее", - сказал Аксенов журналистам.

"Спасибо застройщикам, всем, кто выполнял работы. Это суперсложное сооружение на самом деле. Есть чем гордиться", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

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