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Аксенов прокомментировал запуск ж/д движения по Крымскому мосту
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РИА Новости

Аксенов прокомментировал запуск ж/д движения по Крымскому мосту

08:47 25.12.2019 (обновлено: 09:31 25.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив
Президент РФ Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Архивное фото
ПОЕЗД С.-ПЕТЕРБУРГ – СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту эпохальным событием. В среду Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сели в Симферополе в первый поезд, который отправился в понедельник по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.
"Это событие эпохальное. И те решения, которые наш президент принял, и строители, которые исполнили нашу мечту крымчан, заслуживают огромного уважения. И сегодня крымчане, вы видите, встречают поезд с хорошим настроением. Настолько это ожидаемое событие для Республики Крым. Вокзал ожил. Для нас, без преувеличения, это историческое событие... Мы едем вместе сегодня, посмотрим, как в поезде кормят и так далее", - сказал Аксенов журналистам.
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
07:55
Появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
"Спасибо застройщикам, всем, кто выполнял работы. Это суперсложное сооружение на самом деле. Есть чем гордиться", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.
Поезд "Таврия" с вагонами купе и плацкартом отправился 23 декабря в 14.00 мск с Московского вокзала Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа.
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
07:53
Главы Крыма и Севастополя стали пассажирами поезда "Таврия"
2400000
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Михаил РазвожаевРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Общество
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