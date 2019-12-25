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Ростуризм прорабатывает семь новых железнодорожных направлений в Крым
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РИА Новости

Ростуризм прорабатывает семь новых железнодорожных направлений в Крым

08:46 25.12.2019 (обновлено: 09:11 25.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
ПОЕЗД С.-ПЕТЕРБУРГ – СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Еще семь новых железнодорожных направлений в Крым сейчас прорабатываются, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных (железнодорожных) направлений из различных городов России в Крым. Но это пока только планы. Я думаю, что в ближайшее время мы доработаем эту историю. Сейчас пока Москва и Санкт-Петербург", - сказала она.
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
07:55
Появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.
Поезд "Таврия" с вагонами купе и плацкарт отправился 23 декабря в 14.00 мск с Московского вокзала Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа.
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ТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваРостуризмВладимир ПутинКрымОбщество
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