Ростуризм прорабатывает семь новых железнодорожных направлений в Крым

"Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных (железнодорожных) направлений из различных городов России в Крым. Но это пока только планы. Я думаю, что в ближайшее время мы доработаем эту историю. Сейчас пока Москва и Санкт-Петербург", - сказала она.