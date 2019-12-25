Ростуризм прорабатывает семь новых железнодорожных направлений в Крым

ПОЕЗД С.-ПЕТЕРБУРГ – СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Еще семь новых железнодорожных направлений в Крым сейчас прорабатываются, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных (железнодорожных) направлений из различных городов России в Крым. Но это пока только планы. Я думаю, что в ближайшее время мы доработаем эту историю. Сейчас пока Москва и Санкт-Петербург", - сказала она.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.
Поезд "Таврия" с вагонами купе и плацкарт отправился 23 декабря в 14.00 мск с Московского вокзала Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа.