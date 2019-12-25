Почти половина россиян считают, что искать работу стало сложнее

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около половины россиян считают, что искать работу за последние 10 лет стало сложнее, показало исследование компании Около половины россиян считают, что искать работу за последние 10 лет стало сложнее, показало исследование компании HeadHunter

Согласно данным исследования, 29% респондентов начали работать до 2000 года, остальные - в период между 2000 и 2019 годами. Только 4% респондентов еще никогда не работали.

Отвечая на вопрос о том, стало ли искать работу за последние 10 лет легче или сложнее, почти половина респондентов (49%) склонны считать что сложнее, четверть (25%) - что легче, 12% считают, что ничего не изменилось.

Опрос показал, что чаще других об усложнении поиска работы заявляли юристы (61%), банковские работники (61%), рабочий персонал (61%).