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Почти половина россиян считают, что искать работу стало сложнее
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РИА Новости

Почти половина россиян считают, что искать работу стало сложнее

08:45 25.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий в Москве
Ярмарка вакансий в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ярмарка вакансий в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около половины россиян считают, что искать работу за последние 10 лет стало сложнее, показало исследование компании HeadHunter.
Согласно данным исследования, 29% респондентов начали работать до 2000 года, остальные - в период между 2000 и 2019 годами. Только 4% респондентов еще никогда не работали.
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Исследование показало, что россияне стали дольше искать работу
Отвечая на вопрос о том, стало ли искать работу за последние 10 лет легче или сложнее, почти половина респондентов (49%) склонны считать что сложнее, четверть (25%) - что легче, 12% считают, что ничего не изменилось.
Опрос показал, что чаще других об усложнении поиска работы заявляли юристы (61%), банковские работники (61%), рабочий персонал (61%).
Исследование проводилось с 12 по 20 декабря, в нем участвовал 3631 российский соискатель.
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HeadHunterРоссияОбщество
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