В Крымском районе ликвидировали прорыв на водоводе

КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Сварочные работы на Троицком групповоде водоводе, где второй раз за неделю специалисты устраняли последствия порыва на магистрали, оставившего без воды жителей Новороссийска и Геленджика, завершены, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Аварийно-восстановительные работы проводились в круглосуточном режиме шестью бригадами с привлечением сил и средств местных пожарно-спасательных гарнизонов. В 5.30 утра сварочные работы завершены, проводится промывка и дезинфекция", - говорится в сообщении.
Всего к ликвидации аварии привлечены 119 человек и 66 единиц техники. В региональном главке МЧС продолжает работать оперативный штаб.
Сначала порыв магистрального водовода произошел в минувшее воскресенье возле хутора Новотроицкий Крымского района. В зону отключения попало 4 населенных пункта с населением более 160 тысяч человек в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике, более 6400 жилых домов. Был организован подвоз воды населению. Ряд школ и детских садов Крымска из-за аварии на Троицком водоводе в понедельник не работали. Авария была устранена к полудню понедельника. Утром вторника стало известно о порыве на этом водоводе в районе станицы Троицкой, что повлекло аналогичные последствия.
Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик, Крымск, населенные пункты Крымского района и поселки черноморского побережья. В связи с тем, что водопровод, построенный в 70-е годы прошлого столетия, выработал свой ресурс, власти Краснодарского края в августе приняли решение о строительстве до 2023 года новой нитки водопровода протяженностью более 50 километров, на это в краевом бюджете предусмотрели около 4 миллиардов рублей.