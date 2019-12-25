Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T08:43+0300
https://ria.ru/20191225/1562810447.html
В Крымском районе ликвидировали прорыв на водоводе
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1426ce7382dc8c58fe6a30f94ca8cc3a.jpg
РИА Новости

В Крымском районе ликвидировали прорыв на водоводе

08:43 25.12.2019
646
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Учения МЧС. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Сварочные работы на Троицком групповоде водоводе, где второй раз за неделю специалисты устраняли последствия порыва на магистрали, оставившего без воды жителей Новороссийска и Геленджика, завершены, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Аварийно-восстановительные работы проводились в круглосуточном режиме шестью бригадами с привлечением сил и средств местных пожарно-спасательных гарнизонов. В 5.30 утра сварочные работы завершены, проводится промывка и дезинфекция", - говорится в сообщении.
Всего к ликвидации аварии привлечены 119 человек и 66 единиц техники. В региональном главке МЧС продолжает работать оперативный штаб.
Сначала порыв магистрального водовода произошел в минувшее воскресенье возле хутора Новотроицкий Крымского района. В зону отключения попало 4 населенных пункта с населением более 160 тысяч человек в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике, более 6400 жилых домов. Был организован подвоз воды населению. Ряд школ и детских садов Крымска из-за аварии на Троицком водоводе в понедельник не работали. Авария была устранена к полудню понедельника. Утром вторника стало известно о порыве на этом водоводе в районе станицы Троицкой, что повлекло аналогичные последствия.
Водопроводный кран
Вчера, 08:31
Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик, Крымск, населенные пункты Крымского района и поселки черноморского побережья. В связи с тем, что водопровод, построенный в 70-е годы прошлого столетия, выработал свой ресурс, власти Краснодарского края в августе приняли решение о строительстве до 2023 года новой нитки водопровода протяженностью более 50 километров, на это в краевом бюджете предусмотрели около 4 миллиардов рублей.
000015
Обсудить 1
МЧС РФНовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Лайтбокс с навигационными элементами с измененным дизайном, временно размещенный в пилотном режиме на станции Пушкинская
Девушка выжила, упав под поезд на станции метро "Пушкинская" в Москве
Банкомат
Из банкомата в новой Москве украли более семи миллионов рублей
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Американские военнослужащие в Сирии
Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
12:48В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии
12:47Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
Лента новостейМолния