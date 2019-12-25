В Крымском районе ликвидировали прорыв на водоводе

КРАСНОДАР, 25 дек - РИА Новости. Сварочные работы на Троицком групповоде водоводе, где второй раз за неделю специалисты устраняли последствия порыва на магистрали, оставившего без воды жителей Сварочные работы на Троицком групповоде водоводе, где второй раз за неделю специалисты устраняли последствия порыва на магистрали, оставившего без воды жителей Новороссийска Геленджика , завершены, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю

"Аварийно-восстановительные работы проводились в круглосуточном режиме шестью бригадами с привлечением сил и средств местных пожарно-спасательных гарнизонов. В 5.30 утра сварочные работы завершены, проводится промывка и дезинфекция", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации аварии привлечены 119 человек и 66 единиц техники. В региональном главке МЧС продолжает работать оперативный штаб.

Сначала порыв магистрального водовода произошел в минувшее воскресенье возле хутора Новотроицкий Крымского района. В зону отключения попало 4 населенных пункта с населением более 160 тысяч человек в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике, более 6400 жилых домов. Был организован подвоз воды населению. Ряд школ и детских садов Крымска из-за аварии на Троицком водоводе в понедельник не работали. Авария была устранена к полудню понедельника. Утром вторника стало известно о порыве на этом водоводе в районе станицы Троицкой, что повлекло аналогичные последствия.