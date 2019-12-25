В двух крупных ДТП в Кузбассе погиб человек, восемь пострадали

КЕМЕРОВО, 25 дек – РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на федеральной трассе в Кузбассе, есть погибший, перекрыто движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на федеральной трассе в Кузбассе, есть погибший, перекрыто движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 25 декабря 2019 года, около 10:00 (06.00 мск) на 186 километре участка федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь", на территории Топкинского района Кемеровской области. Здесь столкнулись грузовой автомобиль "Скания" и "Мерседес". В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. На том же участке автодороги около 11:00 произошло последовательное столкновение семи транспортных средств, включая три грузовых и четыре легковых автомобиля. В результате аварии травмы получил водитель "Мазда Бонго", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области уточнили, что один из участников второго ДТП в тяжелом состоянии доставлен в больницу города Юрги, еще семеро пострадавших в обоих ДТП от госпитализации отказались. "Один погиб в первом ДТП. Во втором ДТП один человек в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Шесть пострадавших в одном ДТП и один пострадавший в другом от госпитализации отказались", – рассказали в пресс-службе Центра медицины катастроф.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД, ДТП произошли из-за того, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях.

Отмечается, что на месте работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.